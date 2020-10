Europeiske ledere fordømmer Israels utvidelse av bosetninger

utenriks

Ifølge den norskstøttede israelske fredsorganisasjonen Peace Now menneskerettighetsorganisasjonen ble det denne uka besluttet å bygge over 4.400 nye boenheter i bosetningene.

Nyheten vekker sterke reaksjoner, og både FNs spesialutsending i Midtøsten, Nikolaj Mladenov, og EUs utenrikssjef Josep Borrell har protestert og ber Israel skrinlegge planen.

Fire utenriksministre

Fredag kom også utenriksministrene i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania med en felles uttalelse, der de slår fast at de israelske bosetningene i okkuperte palestinske områder er ulovlige.

– Utvidelse av bosetninger er et brudd på internasjonal lov og undergraver ytterligere muligheten for en tostatsløsning som kan sikre en rettferdig og varig fred i den israelsk-palestinske konflikten, heter det i uttalelsen.

Palestinske myndigheter protesterer også mot den varslede utvidelse av bosetningene og sier at det er et ytterligere bevis på at Israel er i ferd med å annektere Vestbredden.

Brudd på folkeretten

Nærmere 800.000 israelske bosettere bor i dag i rundt 240 bosetninger og såkalte utposter på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, som ble okkupert i 1967.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

FNs sikkerhetsråd vedtok i 2016 en resolusjon som slår fast at bosetningene og utpostene er ulovlige, og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

