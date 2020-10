Full krise i dansk sentrumsparti

utenriks

236 personer hadde torsdag meldt seg ut av partiet, noe som er langt flere enn i andre uker, opplyser partiet.

Radikale Venstre er ett av den sosialdemokratiske regjeringens støttepartier i den rødgrønne blokken. Partiet har cirka 6.800 medlemmer.

Nylig måtte partileder Morten Østergaard gå av etter at en kvinnelig partikollega, Lotte Rod, avslørte at hun flere ganger var blitt utsatt for krenkende fysisk berøring. Etter hvert viste det seg at det var Østergaard hun siktet til.

Refser ny partileder

Nestleder Sofie Carsten Nielsen overtok ledervervet, men denne uken har hun fått kraftig kritikk fra en av partiets fremste profiler, Ida Auken. I et innlegg på Facebook onsdag anklager hun Nielsen for å ha fått varsler om Østergaards grenseoverskridende oppførsel uten å ha gjort noe.

Auken skal selv ha varslet Nielsen om Østergaards oppførsel mot en kvinne i 2017.

Nielsen avviser anklagene som «falske påstander», og nå har det brutt ut full krig i partiet, der flere allerede har valgt side.

Auken får kritikk for å skade partiet ved at hun har fremmet kritikken offentlig, men hun får også støtte, blant annet fra partifellen Jens Rohde, som i likhet med Auken sitter på Folketinget.

Truer med å gå

Rohde sier han vil forlate partiet hvis Auken kastes ut.

– Ingen skal stå alene på perrongen fordi de ikke holdt kjeft, skriver Rohde på Facebook torsdag morgen.

Samtidig har 70 kommunal- og fylkespolitikere fra partiet gitt Sofie Carsten Nielsen sin fulle støtte.

Under forrige folketingsvalg var Ida Auken den politikeren i Radikale Venstre som fikk klart flest personlige stemmer.

Morten Østergaard selv er nå sykmeldt. Han har tidligere sagt at han ønsker å fortsette i politikken.

Da han gikk av for en drøy uke siden, oppga han at han har gitt partifellen Lotte Rod «sin uforbeholdne unnskyldning og fått hennes tilgivelse» etter at han plasserte hånden sin på låret hennes for flere år siden.

Han mente også at det ikke er Lotte Rod han har sviktet, men partiet og velgerne ettersom han først benektet offentlig at han var mannen som anklagene var rettet mot.

Lotte Rod har beklaget Østergaards avgang, men sier også at hun ønsker en kulturendring i partiet.

