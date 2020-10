USA: Prinsipiell enighet om forlengelse av atomavtale med Russland

utenriks

«New START»-avtalen trådte i kraft i 2011 og utløper i februar 2021.

– Vi er faktisk villige til å utvide New START-avtalen for en tidsperiode forutsatt at de til gjengjeld går med på en begrensning, å fryse sitt atomvåpenarsenal, sier forhandler for USA, Marshall Billingslea.

– Vi oppfatter at det er en prinsipiell enighet på aller høyeste nivå mellom våre to regjeringer, sier han videre.

Billingslea avbrøt en tur til Asia forrige uke for å møte sin russiske motpart i Helsinki etter antydninger om muligheter for kompromiss.

Russland må fortsatt gi en siste godkjenning av avtalen, men Moskva må vise en politisk vilje til å gjennomføre, sier Billingslea.

USA har hatt som mål å inkludere Kina i nedrustningsavtalen. Kina har et atomprogram i rask vekst, men som fortsatt er betydelig mindre enn USA og Russland, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Alt vi blir enige om med Russland må være formatert og ha et rammeverk som tillater oss å utvide ordningen til å omfatte kineserne når de om sider kommer til forhandlingsbordet, sier Billingslea.

