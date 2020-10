EU-topper i karantene etter Etiopia-tur

utenriks

– Jeg ble informert i ettermiddag om at et medlem i delegasjonen som dro med meg og Janez Lenarcic til Etiopia i forrige uke, har testet positivt for koronavirus, skrev Borrell på Twitter tirsdag kveld.

Lenarcic skriver på Twitter at han er blitt varslet om at et medlem i hans team, og som ikke var med på Etiopia-turen, også har testet positivt.

Borrell og Lenarcic er begge symptomfrie, begge testet negativt, men de har gått i karantene og arbeider fra hjemmekontor i påvente av nye tester.

