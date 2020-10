Ordfører: Strengt smittevernregime innføres i Liverpool

utenriks

Planen er blant annet at virksomheter som treningssentre og puber blir helt stengt, opplyser Liverpools ordfører Steve Rotherham mandag formiddag. Restriksjonene er ventet å gjelde for en måned før de skal revurderes.

Det nye systemet innebærer at områder i England vil bli klassifisert å ha enten medium, høy eller svært høy smitterisiko, og at det er knyttet et sett smitteverntiltak til hvert av nivåene.

Liverpool har nå ett av de høyeste smitteratene i landet, med over 600 tilfeller per 100.000 innbyggere.

