Hviterusslands regjering vil la politiet skyte med skarpt mot demonstrantene

Departementet anklager demonstrantene for å bli stadig mer radikaliserte.

– Av denne grunn vil politibetjenter og interne styrker ikke forlate gatene, og de vil bruke opprørskontrollutstyr og dødelige våpen hvis det trengs, heter det i en uttalelse som mandag ble publisert på meldingstjenesten Telegram.

Hviterussisk opprørspoliti har slått hardt ned på protestene som brøt ut etter at landets autoritære president Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt 9. august. Det offisielle resultatet viser at han fikk 80 prosent av stemmene, men opposisjonen er overbevist om at det skyldes valgfusk.

Tross den hardhendte behandlingen har tusenvis av hviterussere fortsatt å demonstrere. Søndag ble over 700 personer pågrepet i hovedstaden Minsk. Demonstrantene ble møtt med tåregass, vannkanoner og køller.

