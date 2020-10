EU-ministre enige om sanksjoner etter Navalnyj-forgiftning

utenriks

På et møte i Luxembourg ble ministrene i prinsippet enige om et sanksjonsforslag lagt fram av Frankrike og Tyskland. Flere laboratorier har fastslått at Navalnyj ble forgiftet med den nervegiften novitsjok, noe de to landene mener ikke kan ha skjedd uten at russiske myndigheter var involvert.

– Det er objektivt klart at det har skjedd et brudd på konvensjonen om kjemiske våpen, et brudd som må få konsekvenser, sa Tysklands utenriksminister Heiko Maas før møtet.

Med den politiske enigheten på plass, går det forhåpentligvis raskt å få vedtatt sanksjonene, sier en kilde i diplomatiet til nyhetsbyrået AFP. Sanksjonene skal rettes mot dem som anses å være ansvarlige for angrepet.

Også Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) har fastslått at novitsjok, som er forbudt i krig, ble brukt mot Navalnyj. Han ble syk på et innenriksfly i Sibir 20 august og fløyet til Tyskland for behandling to dager senere. Putin-kritikeren var da i koma, men har senere kommet seg.

Fire russere står allerede på EUs liste over sanksjoner knytte til bruk av kjemiske våpen. De ble oppført etter drapsforsøket på en tidligere russisk agent og datteren hans i Storbritannia.

