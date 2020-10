Trumps lege erklærer presidenten smittefri

utenriks

Presidenten fikk påvist koronasmitte 1. oktober og har planlagt å legge ut på valgkampturné til uka. Conley sier testene viser at han ikke lenger er en smittefare.

– I kveld er jeg glad for å melde at i tillegg til at presidenten møter kravene til å gå ut av isolasjon, viser denne morgenens koronaprøve at han etter dagens standard ikke lenger regnes som smittefarlig, sier Conley.

Trump ble lagt inn på sykehus med sin koronasykdom, men ble utskrevet etter tre dager og var tilbake i Det hvite hus mandag.

