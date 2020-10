Trump: – Jeg er immun

utenriks

– Det ser ut som jeg er immun, jeg vet ikke, kanskje i lang tid, kanskje i kort tid. Det kan vare hele livet, ingen vet egentlig, men jeg er immun, sier Trump i søndagens telefonintervju.

Det hvite hus' leger har gjentatte ganger nektet å si når Trump sist testet negativt for viruset, men presidentens lege sa dagen før at han ikke lenger utgjør noen smittefare.

Det er ennå ikke fastslått i hvor stor grad koronasmitte innebærer immunitet fra fremtidig smitte.

Ut på tur

De første studiene antydet at man kan bli immun i noen få måneder, mens nyere studier tyder på at immuniteten kan vare lenger. Verdens helseorganisasjon (WHO) erkjenner at en person som blir frisk fra en virusinfeksjon, generelt sett vil være beskyttet mot en ny infeksjon, men påpekte i august følgende:

– For covid-19 har vi ennå ikke nok data til å kunne bekrefte om antistoffer beskytter, hvilke antistoffnivå som kreves, eller hvor lenge beskyttelsen vil vare.

Presidentens lege sa lørdag ikke direkte at Trump er frisk, og heller ikke hvorvidt han har testet negativt for koronaviruset etter at han var syk.

Trump reiser kommende uke på valgkampturné til Florida, Pennsylvania og Ohio.

Bidens koronatester

Lørdag samlet han flere hundre tilhengere på plenen foran Det hvite hus mens han talte fra en balkong.

I intervjuet med Fox News antydet Trump at Demokratenes presidentkandidat Joe Biden selv kan bli syk.

– Han hostet veldig i går og tok tak i munnbindet sitt mens han hostet. Jeg vet ikke hva som var greia, men det fikk ikke mye mediedekning, sier Trump.

Biden-leiren har offentliggjort resultater av daglige koronatester for den tidligere visepresidenten siden Trump testet positivt 1. oktober.

(©NTB)