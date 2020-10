Storbritannia forlenger lønnsordning for koronarammede bedrifter

utenriks

Forlengelsen ble kunngjort fredag. Det innebærer at regjeringen vil betale opptil to tredeler av lønningene til ansatte i virksomheter som ikke kan holde åpent på grunn av økende smitte. Arbeidsgiver skal fortsatt sørge for forsikringer og pensjonsinnbetalinger.

Finansminister Rishi Sunak sier at ordningen, som for to uker siden ble lansert for arbeidere som jobber redusert, nå også skal fungere som et sikkerhetsnett for virksomheter som er nødt til å stenge dørene på midlertidig basis.

Over 42.000 personer har dødd etter å ha blitt smittet av koronaviruset i Storbritannia.

(©NTB)