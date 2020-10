Tyske myndigheter er redd for at pandemien skal komme ut av kontroll

utenriks

Økningen er den kraftigste siden april, da pandemien i Tyskland var på sitt verste.

Den tyske regjeringen advarte onsdag om at landet kan komme til å miste kontrollen over smittesporingen. Blant annet er det sterk uro for situasjonen i Berlin.

– Vi har en sterk økning, spesielt i flere store tyske byer, deriblant i hovedstaden, sier regjeringens talsmann Steffen Seibert.

Blant de nye tiltakene er et forbud mot å ta inn på hotell i delstater der man selv ikke bor hvis man kommer fra steder med høy smitte.

