Trump krever øyeblikkelig krisehjelp til amerikanerne

utenriks

I en tirade med meldinger på Twitter tar Trump til orde for at Kongressen straks må vedta en ny runde med krisehjelp. Meldingene han la ut onsdag formiddag amerikansk tid, kom bare sju timer etter at han ga republikanerne i Kongressen ordre om å legge forhandlingene med demokratene på is. I stedet vil han selv sørge for en krisepakke til amerikanerne etter valget 3. november.

Trumps siste utspill skaper forvirring om hva som egentlig er Trumps strategi, skriver Washington Post.

Like før klokka 10 onsdag morgen amerikansk tid ba han i en Twitter-melding Kongressen om «ØYEBLIKKELIG» å vedta 25 milliarder dollar i krisehjelp for luftfartsindustrien.

En knapp halvtime senere ba han Kongressen om å gi millioner av amerikanere en kontantutbetaling på 1.200 dollar, samtidig som han skrev at han vil ha øyeblikkelig hjelp til små bedrifter for milliarder av dollar.

– Jeg er klar til å signere med det samme. Hører du Nancy? lød en av meldingene.

Nancy Pelosi er demokrat og speaker i Representantenes hus. Dagen før anklaget hun Trump for å skape fullstendig kaos i Det hvite hus etter at han varslet at forhandlingene om en krisepakke måtte opphøre.

Tiltakene som Trump foreslår onsdag, er allerede inkludert i krisepakken som republikanerne og demokratene har forhandlet om.

(©NTB)