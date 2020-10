To tyske delstater innfører karantene for berlinere

utenriks

I Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte, Neukölln og Tempelhof-Schöneberg, alle distrikter i sentrum av Berlin, er smitteraten kommet opp i over 50 per 100.000 den siste uka.

Som resultat har Schleswig-Holstein og Rheinland-Pfalz ført disse distriktene opp på sine lister over høyrisikoområder. Det innebærer at tilreisende derfra må i karantene om de ikke kan legge fram et negativt testresultat, i praksis at de ikke kan overnatte.

Den stigende smitteraten har også ført til at Forbundsdagen og statlige kontorer i Mitte innfører påbud om bruk av munnbind.

Helseminister Jens Spahn innskjerper overfor byens befolkning at de må respektere regler om sosial distansering og munnbind.

Han sier det er kommet mange meldinger om festing i sentrum av byen, og at folk som bruker munnbind noen steder blir gjort narr av.

– Det er ikke på grunn av mangel på regelverk. Det dreier seg mer om hvilke regler som respekteres og hvor, sier han.

I Berlin som helhet er smitteraten den siste uka på under 40 per 100.000. Tyskland har en smitterate på 34,1 per 100.000 de siste 14 dagene.

