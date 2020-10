utenriks

Det opplyser tjenestemenn til AP.

Milley og ledere i den amerikanske hæren, marinen og flyvåpenet har avlagt negative koronatester, men holder seg likevel i karantene for sikkerhets skyld. Blant dem som er omfattet, er sjefen for U.S. Cyber Command, general Paul Nakasone.

De militære topplederne jobber hjemmefra, og situasjonen skal ikke ha påvirket den militære beredskapen.

