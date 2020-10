Opposisjonen har tatt makten i Kirgisistan etter kraftige valgprotester

utenriks

Det opplyser nasjonalforsamlingens pressetjeneste i landet tirsdag.

– Sadyr Japarov ble valgt til fungerende statsminister i Den kirgisiske republikken. Beslutningen ble tatt på et ekstraordinært møte i nasjonalforsamlingen, heter det i meldingen.

Avstemningen ble avholdt på et hotell etter at demonstranter tok kontroll over bygningen der forsamlingen har sine lokaler i hovedstaden Bisjkek.

Samtidig ble det meldt at hans forgjenger Kubatbek Boronov hadde gått av.

Søndag ble det avholdt valg på ny nasjonalforsamling i det sentralasiatiske landet. Samme kveld ble det kunngjort at partier alliert med president Sooronbai Jeenbekov hadde vunnet valget.

Kaotiske protester

Men opposisjonen nektet å godta resultatet, og mandag samlet rasende demonstranter seg i gatene i hovedstaden Bisjkek for å protestere. Noen av dem stormet regjeringskontorene og nasjonalforsamlingen. Hundrevis av mennesker ble skadd i kaoset, og én person ble drept.

Tirsdag morgen var flere høyt profilerte politiske fanger løslatt, deriblant mannen som nå er utnevnt som statsminister. Japarov sonet en elleve år lang dom for bortføring av en regional guvernør under en demonstrasjon for sju år siden.

Den kirgisiske valgkommisjonen underkjente tirsdag valgresultatet og begrunnet det med den politiske situasjonen som råder i landet.

Bekymring i Moskva

Kirgisistan har et nært samarbeid med Russland, og i Moskva har Kremls talsmann Dmitrij Peskov uttrykt bekymring for utviklingen. Russiske forsvarsmyndigheter opplyser at de har skjerpet sikkerheten ved den russiske militærbasen utenfor hovedstaden.

Situasjonen i Bisjkek hadde tirsdag roet seg, men opposisjonen kontrollerer fortsatt regjeringsbygget, og flere forretninger og kontorer er blitt angrepet av grupper som går gatelangs.

Presidentens kontor sier at Jeenbekov fortsatt befinner seg i hovedstaden, Ifølge BBC vurderer han å gå av. Han har uttalt at han er klar til å gi makten til sterke ledere, men uten å ville røpe hvem han tenker på.

Landets tidligere president Almazbek Atambajev, som soner en elleve år lang korrupsjonsdom, er også løslatt fra fengsel under protestene.

