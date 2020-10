Minst seks døde etter den tropiske stormen Gamma i Mexico

utenriks

Stormen krysset natt til søndag kystlinjen ved Tulum med vind i nesten orkans styrke og la gater og veier under vann, blåste gebrekkelige bygninger over ende og stanset båttrafikken ut til øyer som Cozumel og Isla Mujeres.

Myndighetene i området, som nylig gjenåpnet for turisme etter koronapandemien, melder om styrtregn og oversvømmelser. Turistbyer som Cancún og Playa del Carmen ble hardt rammet.

Stormen svekket seg noe da den traff land, men styrket seg igjen da den forlot Yucatán, gikk ut over havet i Mexicogolfen og traff land igjen i delstatene Tabasco og Chiapas i Mexico og Guatemala.

Fire personer, inkludert to barn, mistet livet i Chiapas i et jordskred som begravde huset deres, og to døde i Tabasco. Den ene ble feid bort av stormflo, og den andre druknet.

Kombinasjonen av en kaldfront og den tropiske stormen bidro til voldsomme mengder nedbør i deler av Yucatán og Chiapas, men verst rammet var Tabasco, der 3.400 mennesker ble evakuert.

