Trump venter på koronaprøvesvar

Trump sier at han og førstedamen har testet seg etter at Hicks testet positivt torsdag, og at paret nå venter på resultatet.

– Jeg vet ikke om vi må i karantene eller om vi er smittet. Jeg bare tok en test, og så får vi se hva som skjer, sa Trump i et telefonintervju med Fox News torsdag kveld.

Han regner med å få vite prøveresultatet enten senere torsdag kveld eller fredag morgen.

Hicks dro sammen med Trump til et valgmøte i Duluth i Minnesota onsdag. Hicks dro også sammen med presidenten til den første presidentdebatten tirsdag.

