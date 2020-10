utenriks

Den bredere Topix-indeksen gikk opp 0,49 prosent etter børsåpning fredag.

Det var første dag siden onsdag at det var aktivitet på børsen i den japanske hovedstaden. Torsdag førte dataproblemer til at børsen måtte innstille all handel hele dagen.

Fredagens oppgang i Tokyo kom etter at Dow Jones-indeksen i New York avsluttet torsdagshandelen med en oppgang på 0,1 prosent. Den bredere S&P 500-indeksen gikk opp 0,5 prosent mens teknologitunge Nasdaq steg 1,4 prosent.

