Boris Johnson og EU-sjefen i nettmøte lørdag

De to skal oppsummere situasjonen i forhandlingene om en frihandelsavtale og vurdere de videre skrittene i prosessen. Forhandlingene er i sluttfasen, og fredag avsluttes den niende forhandlingsrunden om det fremtidige forholdet på tvers av Kanalen.

Så langt har det ikke vært noen gjennombrudd i de vanskeligste sakene. Det er særlig fiskeri og regler for å sikre rettferdig konkurranse som har vært utfordrende. Britene vil ikke følge EUs regler, mens EU sier det er en forutsetning for å få tilgang til det indre markedet.

Overgangsperioden etter utmeldingen i vinter utløper ved årsskiftet. Dersom en avtale ikke er på plass innen det, må britene handle med EU på samme vilkår som andre såkalte tredjeland, altså land som ikke har en frihandelsavtale.

EU har sagt at en avtale må være klar innen utgangen av oktober for at man skal rekke den formelle godkjenningen før nyttår. Boris Johnson har sagt at siste frist er EU-toppmøtet som skal holdes om to uker. Da blir forholdet til Storbritannia en av hovedsakene.

Parallelt med forhandlingene har EU startet en rettslig prosess mot Storbritannia på grunn av et lovforslag som undergraver deler av utmeldingsavtalen fra sist vinter.

