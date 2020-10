Navalnyj beskylder Putin for å stå bak giftangrepet

utenriks

Navalnyj kommer med anklagen mot den russiske presidenten i et ferskt intervju med tyske Der Spiegel.

– Jeg hevder at Putin sto bak forbrytelsen, sier Navalnyj, som legger til at han ikke har noen annen forklaring på det som skjedde.

Uttalelsen vekker harme i Moskva, og Putins talsmann Dmitrij Peskov kaller anklagen grunnløs og uakseptabel.

Også tidligere har russiske myndigheter benektet at de har medvirket til forgiftning av Navalnyj.

– Samarbeider med CIA

Peskov framholdt torsdag også at den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA samarbeider med Navalnyj.

Lederen for Dumaen, underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen, kom med en lignende uttalelse samme dag.

– Navalnyj jobber for vestlige sikkerhetstjenester, sa Vjatsjeslav Volodin.

Han mener Navalnyj burde takke Putin i stedet for å anklage ham for medvirkning til attentat. Både presidenten og russiske leger bidro til å redde Navalnyjs liv, ifølge Volodin.

– Vil være fryktløs

Navalnyj ble plutselig syk på en flygning på vei fra Sibir 20. august. Han ble fraktet til Berlin for behandling, og tyske leger har slått fast at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok.

– Du kjenner ingen smerte, du vet bare at du holder på å dø, forteller Navalnyj til Der Spiegel om giftangrepet.

I tre uker lå han i koma, før han våknet igjen og ble utskrevet fra sykehuset. Nå sier han at hans jobb er å være fryktløs og at han vil reise tilbake til Russland for å fortsette sin politiske kamp.

– Å ikke vende tilbake til Russland ville være ensbetydende med at Putin hadde oppnådd sitt mål. Jeg vil ikke gi Putin den gaven, sier Navalnyj i intervjuet.

Senskader av nervegift

Det tyske magasinet beskriver de nåværende sikkerhetstiltakene rundt Navalnyj som svært strenge, samtidig som den russiske opposisjonspolitikeren fortsatt sliter med fysiske ettervirkninger av nervegiften.

– Planen fremover er enkel: Fysioterapi hver dag – kanskje ved et rehabiliteringssenter. Målet er å få fullstendig kontroll på fingrene mine igjen og kunne holde balansen, skrev Navalnyj nylig i et innlegg på Instagram.

Det antatte attentatet mot Navalnyj har ført til hardere fronter mellom Russland og vestlige land. Tysklands statsminister Angela Merkel, som tidligere har insistert på å holde en åpen dialog med Moskva, har den siste tiden skjerpet tonen mot Russland.

