Nansenprisen til aktivist i Colombia

utenriks

Prisen på 150.000 dollar er FNs mest høythengende og deles ut av UNHCR.

Årets pristildeling knyttes til den store økningen i menneskesmugling til Colombia de siste årene, en utvikling som har blitt knyttet til tilstrømming av venezuelanere på flukt fra krisen i nabolandet.

– Hennes utrettelige innsats har reddet livene til hundrevis av flyktningbarn og gjenopprettet deres håp for en bedre fremtid, sier Filippo Grandi, som er FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Vergara er regionleder i stiftelsen Fundacer Renacer, som har jobbet for å bedre situasjonen for tusenvis av barn siden slutten av 1980-tallet.

I to tiår har hun hatt avsidesliggende lokalsamfunn i det nordøstlige Colombia som arbeidssted, der hun har finkjemmet gatene for å hjelpe barn. Barn som blir ivaretatt av stiftelsen, får bo på dens sentre, der de får psykologhjelp, utdanningstilbud og et grunnlag for å etablere en bedre fremtid.

Vergara har også skapt økt oppmerksomhet rundt seksuell utnyttelse av barn, begått av myndigheter og sexturisme. I tillegg har hun drevet lobbyvirksomhet som resulterte i et lovverk rettet mot folk som er involvert i seksuell utnyttelse av barn.

Vergara og hennes organisasjon har også hjulpet venezuelanere, som ofte blir sett på som et bytte for menneskesmuglere, kriminelle gjenger og væpnede grupper langs migrasjonsrutene inn i Colombia, påpeker UNHCR.

