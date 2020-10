Le Monde-journalister såret i Nagorno-Karabakh

utenriks

President Emmanuel Macron opplyste torsdag at Frankrike er klare til å evakuere de to franske journalistene.

– Et legefly står akkurat nå klart til å ta av. VI gjør alt vi kan for å stabilisere de sårede før de evakueres, sa han til journalister i Brussel torsdag.

Ifølge Armenias ambassadør i Frankrike, Hasmik Tolmajian, ble de to alvorlig såret i et aserbajdsjansk angrep mot Martuni i Artsakh-regionen, sammen med to armenske journalister.

– De befant seg nær seg nær rådhuset da det ble bombet, sier han.

Flere andre franske journalister og fotografer var også i nærheten, men slapp uskadd fra angrepet.

Verdenssamfunnet ser på Nagorno-Karabakh som en del av Aserbajdsjan, men enklaven har vært kontrollert av armenske separatister siden Sovjetunionens fall.

