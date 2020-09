Macron anklager Aserbajdsjan for å ha skutt først

utenriks

Den franske presidenten anklager dermed Aserbajdsjan for å ha utløst den blodige opptrappingen i den territorielle konflikten mellom Aserbajdsjan på den ene siden og Armenia og armenske separatister på den andre.

Han ber alle parter gjenopprette ro og våpenhvile og sier han vil diskutere konflikten med Russlands president Vladimir Putin og USAs president Donald Trump for å foreslå en vei ut av krisen.

Ifølge Macron har han ennå ingen bevis for at regionale aktører som Tyrkia er involvert i kampene. Men han kritiserer Tyrkia for å ha kommet med krigslignende meldinger, noe han mener kan føre til at Aserbajdsjan mister sine «hemninger» når det gjelder en mulig gjenerobring av Nagorno-Karabakh. Dette vil ikke Frankrike akseptere.

Nagorno-Karabakh er et armenskbefolket område som offisielt er en del av Aserbajdsjan, men som er kontrollert av armenske separatister.

(©NTB)