Tyskland strammer inn koronaregler for arrangementer

Tyskland har den siste tiden opplevd store smitteutbrudd knyttet til bryllup, familieselskaper og fester. En reaksjon er derfor nødvendig for å stanse smittespredningen, slår statsminister Angela Merkels fast.

De nye smitteverntiltakene er et resultat av forhandlinger mellom Merkels føderale regjering og lederne i landets 16 delstatsregjeringer.

Privat eiendom er eksplisitt unntatt fra begrensningene. I stedet kommer myndighetene med en anbefaling om at man begrenser samlinger i private hjem til 25 personer, ifølge DPAs kilder.

Bøter

Merkel er også enig med delstatene om å innføre bøter på minst 50 euro for personer som ikke oppgir riktig kontaktinformasjon til barer og restauranter med hensyn til smittesporing.

Innstrammingene for innendørs arrangementer i offentlige eller leide rom, vil ikke umiddelbart gjelde over hele landet. De skal slå inn lokalt når antallet nye smittetilfeller passerer 35 per 100.000 innbyggere i et bestemt område.

Ytterligere tiltak vil gjelde i områder der nye smittetilfeller passerer 50 per 100.000 innbyggere. Her settes en grense på 25 deltakere i offentlige eller leide lokaler, mens anbefalinger for samlinger i private hjem er inntil ti personer.

Unntak

Unntak skal gis til arrangementer som er registrert på forhånd, og som tar i bruk hygieneplaner godkjent av helsemyndighetene.

Før tirsdagens forhandlinger var det klart at Merkels regjering ville forsøke å overtale delstatsmyndighetene til også å begrense alkoholsalget i områder med høy smitte.

Også økte bøter for brudd på smittevernreglene på utesteder lå på bordet, men det er foreløpig uklart om Merkel fikk gehør for forslagene.

