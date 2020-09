Trump og Biden krangler om spillereglene

utenriks

Trumps medarbeidere krevde uavhengig kontroll av Biden for å sikre at han ikke får hjelp via øreplugg under debatten, og de hevdet også at demokratenes kandidat har krevd en rekke pauser i løpet av debatten.

Bidens medarbeidere avviser dette.

– Selvsagt kommer han ikke til å bære øreplugg, og vi har heller aldri bedt om pauser, sier Biden-kampanjens nestleder Kate Bedingfield til Washington Post.

Hun anklager på sin side Trump-kampanjen for å ha lagt press på utspørreren Chris Wallace, for at han ikke skal bringe det høye antallet koronadødsfall i USA på bane under debatten.

En talsmann for Trump-kampanjen nekter for at dette er tilfelle.

