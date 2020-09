Fransk politi med stor operasjon mot terrorfinansiering

utenriks

Ifølge fransk påtalemyndighet er det snakk om «et nettverk for terrorfinansiering». Det er sendt ut etterlysning på nettverkets to antatte hovedmenn, som trolig har holdt til nordvest i Syria siden 2013.

De to, som begge er 25 år gamle, skal tilhøre den al-Qaida-tilknyttede opprørsgruppen Hayat Tahrir al-Sham og ble dømt til ti års fengsel in absentia i Frankrike i 2016.

De 29 som ble pågrepet over hele Frankrike tirsdag, er ifølge påtalemyndigheten i alderen 22 til 66 år. To av dem mistenkes for å ha vært sentrale i driften av nettverket der cybervaluta fant veien til opprørere i Syria. De øvrige skal ha gitt pengebidrag.

Kryptovaluta verdt flere millioner kroner skal ifølge påtalemyndigheten det siste året ha funnet veien til al-Qaida-tilknyttede opprørere i Syria via nettverket.

