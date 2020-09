Amnesty trekker seg ut av India

utenriks

Bakgrunnen er represalier fra indiske myndigheter, som ifølge Amnesty har frosset organisasjonens bankkontoer på grunn av mistanke om brudd på lover mot utenlandsk involvering.

Amnesty anklager myndighetene for å drive en heksejakt på menneskerettighetsorganisasjoner. De mener også at Amnestys pengeinnsamlingsmodell blir framstilt som hvitvasking fordi organisasjonen utfordrer myndighetene i spørsmål om åpenhet og menneskerettighetsbrudd i forbindelse med sekteriske opptøyer i New Delhi og situasjonen i Kashmir.

Indiske myndigheter ville tirsdag ikke bekrefte hvorvidt de har frosset Amnestys bankkontoer i landet. Også i 2018 ble organisasjonens kontorer utsatt for en razzia og kontoer frosset.

(©NTB)