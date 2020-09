utenriks

Smitten begynte å spres blant økonomistudenter under et velkomstarrangement for førsteårsstudenter, i regi av en studentforening.

Alle rammede studenter går over til fjernundervisning i to uker. Høyskolen oppfordrer alle studenter som var på festen eller har vært i kontakt med noen som var det, om å gå i hjemmekarantene.

Mälardalens högskola er en av Sveriges største høyskoler med 16.000 studenter. Den holder til i Eskilstuna og Västerås, vest for Stockholm.

