Ifølge US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har smitteandelen blant barn og unge i alderen 12 til 17 år vært omtrent dobbelt så høy som i aldersgruppen 5 til 11 år.

Smitten blant barn er økende i USA, der enkelte skoler nå er i ferd med å gjenåpne etter å ha vært stengt lenge.

Over 7,3 millioner har hittil fått påvist koronasmitte i USA, og tallet på døde nærmer seg 210.000.

USA har 63 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, mens Norge til sammenligning har fem.

