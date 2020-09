Protester i Catalonia etter at spansk høyesterett beordret presidentens avgang

utenriks

Mandagens kjennelse innebærer at Torra nektes politiske verv i 18 måneder. Det legger til rette for en ny politisk krise i den spanske regionen som er hardt rammet av koronaviruset.

I henhold til dommen må Torra fratre vervet sitt som Catalonias president, som inntil videre skal overtas av regionens visepresident, Pere Aragonés.

Torra reagerer kraftig på kjennelsen og sier den vil skape ustabilitet under kampen mot koronaviruset.

– Deres tørst etter hevn er sterkere enn deres respekt for folks liv og helse, sa den separatistiske regionspresidenten i en TV-sendt tale.

Sivil ulydighet

Torra ble i desember 2019 dømt for ulydighet etter å ha nektet å fjerne separatistsymboler fra offentlige bygninger. Domstolen fratok ham retten til å inneha politiske verv i 18 måneder.

Torra anket dommen, men Spanias høyesterett opprettholdt mandag enstemmig kjennelsen.

Få minutter senere varslet den katalanske uavhengighetsbevegelsens to største grasrotorganisasjoner en rekke demonstrasjoner i regionen.

Kan ignorere dommen

Avgjørelsen til høyesterett kan nøre opp under konfliktene knyttet til regional separatisme, som i løpet av de siste årene har ført til flere voldelige protester.

Catalonias regionsforsamling vil nå måtte utnevne en ny president. Men det ventes ikke at de blir enige, noe som vil utløse nyvalg i regionen, trolig tidlig i 2021.

Torra ber katalanerne om å gjøre valget til en folkeavstemning om uavhengighet ved å stemme på separatistene.

– Den eneste veien videre er ved demokratisk løsrivelse, sa Torra.

Demokrati og frihet

– Valget er tydelig. Dere er nødt til å velge mellom demokrati og frihet, eller undertrykkelse og pålegg. En katalansk republikk fundert på sivilt engasjement, eller et spansk monarki definert av væpnede styrker og flagg, sa Torra på både katalansk og spansk i mandagens tale.

Spanias visestatsminister Carmen Calvo sier et nyvalg bør holdes så snart som mulig for å kunne blåse liv i dialogen mellom regionmyndighetene og Madrid.

– Jo snarere Catalonia er villige til å samarbeide med Spanias regjering, desto bedre er det for alle, sier Calvo.

Stemte for uavhengighet

Torra, som tidligere har uttrykt antispanske holdninger som hans kritikere mener er fremmedfiendtlige, sier han vil anke kjennelsen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Torra tok over som regjeringssjef for Carles Puigdemont, som lever i selvpåført eksil i Belgia etter at en spansk dommer i 2018 utstedte arrestordre på ham for oppvigleri og forsøk på løsrivelse fra Spania. Ni andre katalanske politikere ble også dømt til lange fengselsstraffer.

Store demonstrasjoner

Puidemont og de fengslede politikerne sto i spissen for en folkeavstemning om katalansk uavhengighet fra Spania i 2017. I avstemmingen stemte 90 prosent for uavhengighet, men resultatet ble erklært grunnlovsstridig og ugyldig av Spanias høyesterett og regjering.

Som følge av valget opphevet spanske myndigheter midlertidig regionens selvstyre, men dette ble gjeninnført i juni 2018.

I oktober i fjor demonstrerte titusenvis av katalanere mot arrestasjonene av de katalanske politikerne. Nesten 300 politifolk og flere hundre demonstranter ble skadd i sammenstøtene.

