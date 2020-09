Navalnyj: Merkel besøkte meg

utenriks

– Jeg er svært takknemlig for at statsminister Merkel besøkte meg på sykehuset, skriver Navalnyj på Twitter. Han beskriver hendelsen som en privat samtale der familien hans også deltok.

Navalnyj ble fløyet til Tyskland for behandling etter at han ble utsatt for nervegiften novitsjok i hjemlandet. Tidligere i måneden fastslo tyske myndigheter at det forelå «utvetydige bevis» for at Navalnyj ble forgiftet.

Merkel sa da at den russiske opposisjonspolitikeren var utsatt for et drapsforsøk og at målet var å stilne ham.

(©NTB)