Separatister: Harde kamper i Nagorno-Karabakh

Separatistene melder også at de har skutt ned to aserbajdsjanske kamphelikoptre etter at bombingen begynte søndag morgen.

Angrepene skal være rettet mot frontlinjen og regionens viktigste by Stepanakert.

Regjeringen i Aserbajdsjan sier søndag morgen at det var de armenske separatistene som angrep først, og at det dreier seg om et motangrep.

Separatistene kontrollerer den hovedsakelig armenskbefolkede enklaven, men den er internasjonalt anerkjent som en del av Aserbajdsjan.

Nagorno-Karabakh var fra 1988 til 1994 rammet av en krig med etniske armenere støttet av Armenia på den ene siden og aserbajdsjanske styrker med støtte fra tsjetsjenske og afghanske krigere på den andre.

Et stort flertall av enklavens innbyggere er kristne armenere, mens mindretallet er aserbajdsjanere, som hovedsakelig er muslimer.

Den seks år lange krigen startet etter at en nyopprettet folkevalgt forsamling i enklaven erklærte at den ville slutte seg til Armenia i 1988. Avgjørelsen ble fordømt av enklavens aserbajdsjanske mindretall, men i en påfølgende folkeavstemning stemte flertallet for selvstendighet. Dette førte til sammenstøt mellom de to etniske gruppene, der begge anklaget hverandre for etnisk rensing.

Ved Sovjetunionens oppløsning i 1991 brøt det ut full krig. Med støtte fra Armenia lyktes armenerne i Nagorno-Karabakh å ta full kontroll over regionen og flere omkringliggende regioner. Om lag 800.000 aserbajdsjanere ble drevet på flukt.

