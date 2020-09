USA med sanksjoner mot Kinas største produsent av databrikker

utenriks

Årsaken som oppgis er selskapets bånd til det kinesiske forsvaret, skriver Financial Times.

I et brev det amerikanske handelsdepartementet har sendt til selskaper som eksporterer varer til SMIC, heter det at det er en «uakseptabel risiko» for at Kinas militære vil dra nytte av dem.

SMIC står dermed i fare for å bli avskåret fra å bruke viktig amerikansk programvare og utstyr. Selskapene som har SMIC som kunde, må søke om lisens for å få fortsette eksporten.

SMIC er allerede rammet av de amerikanske sanksjonene rettet mot selskapets største kunde, Huawei.

Den kinesiske brikkeprodusenten sier lørdag at den fortsetter samtalene med det amerikanske handelsdepartementet. De står fast på at selskapet ikke har noen bånd til det kinesiske forsvaret, og heller ikke produserer for militært bruk eller militære brukere.

