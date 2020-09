Hundretusener har tatt koronavaksine i Kina utenom kliniske tester

utenriks

Kina har elleve vaksinekandidater som nå testes ut på mennesker. Fire av dem er inne i tredje testfase. I juni vedtok kinesiske myndigheter å godkjenne vaksinene for nødbruk.

Det er uklart nøyaktig hvem og hvor mange mennesker som har fått vaksinene, som er under utprøving i tredje og siste fase før de eventuelt godkjennes til allmenn bruk.

Men kinesiske vaksineprodusenter har gitt opplysninger som kan gi en pekepinn.

Ifølge CNBG, et datterselskap av det statseide selskapet Sinopharm, har 350.000 mennesker som ikke er med i de kliniske testene, fått deres vaksinekandidat. 40.000 mennesker er med i selve uttestingen.

En av de andre kinesiske vaksineutviklerne, SinoVac, har gitt sin vaksine til 90 prosent av de ansatte og deres familiemedlemmer, de fleste som et ledd i nødvaksineringen, opplyser selskapets toppsjef Yin Weidong.

Selskapet har også gitt titusener av doser til byrådet i Beijing.

Ledere er prøvekaniner

En tredje vaksinekandidat, som det kinesiske forsvaret og legemiddelselskapet Cansino står bak, er godkjent for nødbruk i militæret.

Store kinesiske selskaper, deriblant mobilgiganten Huawei og TV-kanalen Phoenix TV, har dessuten kunngjort at de samarbeider med selskapet Sinopharm for å få vaksiner ut til sine ansatte.

Flere personer som jobber i det de kaller «frontlinjeorganisasjoner», har skrevet på sosiale medier at arbeidsgiver har tilbudt dem vaksinering for rundt 1.000 yuan, som tilsvarer cirka 1.400 kroner.

Kinesiske selskaper har tidligere fått oppmerksomhet for å ha gitt vaksiner til toppledere og forskere før de kliniske testene startet, for å finne ut om de var sikre og effektive.

God kontroll

Kina ser nå ut til å ha god kontroll på koronaviruset, med svært liten lokal smitteoverføring. Men innimellom dukker det opp lokale utbrudd, og kinesiske myndigheter mener at nødvaksineringen er nødvendig for å hindre at viruset kommer tilbake.

Det er flere eksperter skeptiske til ettersom massevaksinering med vaksiner som ennå ikke er skikkelig utprøvd og godkjent, reiser en rekke etiske spørsmål, ikke minst når det gjelder bivirkninger.

Diego Silva, som underviser i bioetikk ved University of Sydney, er blant kritikerne.

– Hvis det er i USA, der viruset fortsatt herjer, så er det litt annerledes, men i et land som Kina gir det ikke mening for meg, sier han.

Han mener det ikke er nok virus i omløp i Kina til at det har noen virkning, samtidig som det kan oppstå flere problemer ved å vaksinere folk utenom de kliniske forsøkene.

– WHO-prinsipper

På en pressekonferanse fredag sa den kinesiske tjenestemannen Zheng Zhongwei at Kina har brukt nødbrukprinsippene til Verdens helseorganisasjon for å iverksette massevaksinering utenom de kliniske testene.

– Vi har gjort det klart at covid-19-vaksinene som brukes til nødvaksinering, er garantert trygge, men effektiviteten deres er ennå ikke avklart, sa han.

Han sa også at det i Kina fortsatt er et «enormt press» når det gjelder å hindre importerte tilfeller og lokal oppblussing.

Ifølge Zheng gis vaksinene først og fremst til personer i høyrisikoyrker, som helsepersonell og tollarbeidere, samt kinesere som jobber i utlandet.

