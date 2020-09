Republikanere lover å respektere valgresultatet

utenriks

– Vinneren av valget den 3. november vil bli innsatt den 20. januar. Det vil bli en ordnet overgang, slik det har vært hvert fjerde år siden 1792, skrev Mitch McConnell på Twitter torsdag.

Den republikanske lederen for Senatet måtte kommentere saken etter uttalelser fra USAs president dagen før.

– Vi får se hva som skjer, sa Trump da han fikk spørsmål om han kunne love en fredelig maktoverdragelse hvis han taper valget.

– En fortsettelse

Trump uttalte seg under en pressekonferanse der han også gjentok sin påstand om at stemmegivning via posten legger til rette for valgfusk.

Presidenten sa dessuten at det ikke vil bli noen maktoverdragelse etter valget, men en fortsettelse.

En talsperson i Det hvite hus forsikret torsdag at Trump vil akseptere resultatet av et fritt og rettferdig valg. I tillegg til McConnell følte også flere andre republikanske politikere behov for å understreke samme budskap.

– Hvis republikanerne taper, vil vi akseptere resultatet, sa senator Lindsey Graham til TV-kanalen Fox News.

Kongressrepresentanten Liz Cheney minnet om at prinsippet om en fredelig maktoverdragelse er nedfelt i USAs grunnlov.

– Sier irrasjonelle ting

Topp-demokraten Chuck Schumer reagerer sterkt på Trumps uttalelser og minner presidenten om at han ikke er diktator.

– President Trump, du er ingen diktator, og Amerika vil ikke tillate at du blir en, sier han.

Nancy Pelosi, den demokratiske lederen for Representantenes hus, påpeker at USA er et demokrati og forskjellig fra land som Nord-Korea og Russland.

Presidentkandidat Joe Biden mener Trump stadig sier irrasjonelle ting som det er vanskelig å gi noen respons på.

Også Mitt Romney, en av få republikanere som er åpent kritisk til Trump, reagerer sterkt på presidentens uttalelser. På Twitter antyder Romney at USA vil bli som Hviterussland hvis ikke regjeringsskifter kan gjennomføres på fredelig vis etter valg.

