Italias statsminister positiv til EUs asylforslag

utenriks

Skrittet er i retning av en reell innvandringspolitikk i EU, skriver Conte på Twitter.

Samtidig understreker han at EU-landene som mange migranter og flyktninger først ankommer, ikke kan håndtere situasjonen på egen hånd.

EU-kommisjonens nye forslag åpner for at land som ikke ønsker å ta imot flere asylsøker, kan bidra på andre måter. For eksempel kan de bidra med å få returnert dem som får søknadene avslått.

I forrige uke varslet EU-kommisjonen at den såkalte Dublin-forordningen skulle avvikles. Ordningen innebærer at asylsøknader skal behandles i det første europeiske landet søkeren kommer til.

Mange migranter og flyktninger kommer først til Italia eller Hellas etter å ha krysset Middelhavet. Italienske og greske myndigheter var godt fornøyd med signalene om at Dublin-forordningen skulle fjernes.

Men i asylforslaget som EU-kommisjonen la fram onsdag, har Dublin-prinsippet fortsatt en sentral plass. Det legges opp til flere unntak, men fortsatt skal de fleste asylsøknadene behandles i landet søkeren først ankommer.

