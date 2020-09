SAS kan gå i gang med storstilt redningsplan

utenriks

Totalt skal over 14 milliarder kroner redde selskapet de to neste årene. Konsekvensen blir et tydelig statlig eierskap. Både Sverige og Danmark går inn med milliardlån og en storstilt kapitalinnsprøyting ved at de kjøper aksjer for milliarder av kroner.

– Jeg vil være helt ærlig, dette var avgjørende for oss. Jeg har forsøkt å være transparent med det gjennom hele krisen, vi kommer ikke gjennom dette uten hjelp til å gjenopprette vår likviditet og soliditet, sier SAS' toppsjef Rickard Gustafson til Dagens Nyheter.

Skeptiske kreditorer

SAS har i likhet med andre flyselskaper blødd økonomisk under koronapandemien. I en periode lå i prinsippet nesten hele virksomheten nede.

I juni la selskapets ledelse fram et forslag til redningsplan som siden er revidert flere ganger etter at det første utkastet ble forkastet av kreditorene.

Tirsdag ble planen godkjent av selskapets aksjonærer på en ekstraordinær generalforsamling, og SAS kan nå gå i gang med å hente inn pengene som rekapitaliseringsplanen skal sikre.

I oktober er det ventet at selskapet vil legge en mengde nye aksjer ut for salg. For de nåværende aksjonærene betyr det at aksjene deres blir utvannet.

Flytende i halvannet år

Aksjeanalysesjef Jacob Pedersen hos Sydbank mener at SAS nå er reddet og kan holde seg flytende i halvannet år framover. Han er ikke overrasket over at aksjonærene stemte ja, ettersom alternativet ville vært konkurs.

– Det er et viktig, men ikke uventet skritt. Det er ingen tvil om at denne redningsplanen er alfa og omega for overlevelsen i SAS fordi man i øyeblikket står med så store tap på grunn av manglende passasjerer, sier Pedersen.

Hvordan det vil gå med SAS på sikt, er avhengig av når og i hvor stor grad passasjerene kommer tilbake.

– Hvis det triste antallet passasjerer vedvarer, risikerer man å måtte hente inn penger igjen om 1-1,5 år, mener Pedersen.

SAS har allerede kuttet rundt 5.000 fulltidsstillinger av totalt 11.000.

(©NTB)