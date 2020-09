Kraftig skjerping av koronatiltakene i England

utenriks

– Vi har, som Spania og andre land, nådd et farlig vendepunkt, og vi må agere nå, sa Johnson i en tale til Parlamentet.

Blant annet kunngjorde han at puber, barer og spisesteder må stenge klokka 22, og at så mange som mulig må jobbe hjemmefra for å bidra til å bremse spredningen av koronaviruset.

Den britiske regjeringen styrer helsepolitikken bare i England, men Johnson sa at han har snakket med førsteministrene i Skottland, Nord-Irland og Wales, og at de vil innføre lignende tiltak.

Verst i Europa

Innføringen av nye restriksjoner skjer dagen etter at myndighetene opplyste at antall nye smittetilfeller nå dobler seg hver sjuende dag og kan nå nærmere 50.000 per dag i oktober om ingenting gjøres for å bremse pandemien. Storbritannia er nå det landet i Europa der flest har dødd av koronaviruset.

Johnson sa at alle nå må bruke munnbind i drosjer så vel som på all offentlig transport, og at antall personer i samlinger som bryllup blir begrenset til 15 mot 30 nå. En plan om at flere kan være til stede på idrettsarrangementer, blir også lagt på is inntil videre.

Høye bøter

– Vi kan bare lykkes hvis alle respekterer disse reglene, sa han og kunngjorde samtidig høye bøter til dem som ikke respekterer krav om karantene, og til bedrifter som ikke respekterer de nye reglene.

Blant annet kan de som gjentatte ganger bryter karantene de er pålagt, få en bot på opp til 10.000 pund (nær 120.000 kroner).

Allerede lever flere millioner briter i det nordøstlige England og andre steder under strenge restriksjoner på grunn av lokale utbrudd og smittespredning.

Skoler og butikker åpne

De nye tiltakene er imidlertid langt fra så strenge som under den mye mer omfattende nedstengningen i vår, og Johnson sa han håper inderlig at det ikke blir nødvendig med kraftigere lut.

Han viste til at skoler, universiteter, de fleste butikker og byggeplasser fortsatt vil være åpne, og at så mye som mulig av den økonomiske virksomheten fortsetter som vanlig.

Etter talen i Parlamentet tirsdag ettermiddag skal Johnson holde en TV-sendt tale til befolkningen tirsdag kveld.

I alt er det registrert nærmere 400.000 smittede i Storbritannia, og det er så langt meldt om 41.788 koronarelaterte dødsfall, viser oversikten til Worldometer.

