Ny dansk koronastudie viser overraskende tall

utenriks

– Det er et kjempehøyt tall, og vi kan ikke helt forklare hvorfor noen mennesker uten eksisterende sykdom blir så syke, mens andre nesten ikke får noen symptomer, sier intensivlege Nicolai Haase ved Rigshospitalet i København til dansk TV 2.

Forskerne har gjennomgått forløpet til 323 koronasmittede pasienter som fikk intensivbehandling fra mars til midten av mai. 118 av dem døde, det vil si en andel på 37 prosent.

Ifølge Haase er dødeligheten blant intensivpasienter i land med store utbrudd, på over 50 prosent. Samtidig er dødeligheten blant intensivpasienter med covid-19 lavere i Danmark enn den forventede dødeligheten for tilsvarende sykdomsforløp som ikke skyldes koronavirus.

Studien viser også at gjennomsnittsalderen på koronapasienter som får intensivbehandling i Danmark, er 68 år, noe som er høyere enn i land som USA, Italia og Kina.

Av de 323 intensivpasientene fikk 82 prosent behandling i respirator på grunn av alvorlig lungebetennelse forårsaket av koronaviruset. Ifølge Haase er det en tydelig sammenheng mellom eksisterende sykdom, høy alder og et alvorlig sykdomsforløp.

– Desto flere sykdommer du har fra før, jo større er risikoen for ikke å overleve. Spesielt eksisterende lungesykdommer ser ut til å ha størst betydning. Vi ser også at personer over 70 år har langt større risiko for å dø, sier Haase.

(©NTB)