utenriks

Sammenstøtene skjedde ifølge myndighetene i provinsene Uruzgan, Takhar, Kapisa, Maidan Wardak og Balkh.

Den alvorligste hendelsen skjedde i den sørlige provinsen Uruzgan, der et tosifret antall medlemmer av sikkerhetsstyrkene mistet livet.

Myndighetene opplyste også at minst 98 sivile har mistet livet og over 200 har blitt såret de siste to ukene. Økningen i volden skjer samtidig som det pågår fredssamtaler mellom regjeringen og Taliban i Qatar.

(©NTB)