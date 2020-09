Pompeo: USA anser FNs sanksjoner mot Iran som gjeninnført

utenriks

– Om FNs medlemsland ikke oppfyller sine forpliktelser og innfører disse sanksjonene, vil USA sørge for at det følger konsekvenser av de feilene, og forsikre oss om at Iran ikke høster frukter av FN-forbudte aktiviteter, sier Pompeo i en uttalelse.

USA står alene i saken. De fem landene som fortsatt støtter atomavtalen – Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Russland og Kina – mener USA, som har trukket seg fra avtalen, ikke har juridisk grunnlag til å utløse prosessen med å gjeninnføre sanksjonene.

– Enhver avgjørelse gjort med den hensikt å gjeninnføre sanksjonene, er ikke rettslig gyldig, heter det i et felles brev Frankrike, Storbritannia og Tyskland fredag sendte til FNs sikkerhetsråd, som AFP har fått tak i.

Ifølge Pompeo trådte imidlertid sanksjonene i kraft klokka 2 natt til søndag.

Ifølge AFP trues dem som ikke innretter seg etter USAs Iran-linje med å bli utestengt fra det amerikanske markedet.

Pompeo sier tiltakene vil bli kunngjort i løpet av de neste dagene.

