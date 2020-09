Trump: Forpliktet til å fylle det ledige setet i høyesterett

utenriks

– Vi ble satt i denne viktige maktposisjonen for å ta avgjørelser for folket som så stolt valgte oss, hvorav den viktigste lenge har vært regnet for å være valget av dommere til USAs høyesterett, sier Trump på Twitter lørdag.

– Vi har denne forpliktelsen, uten forsinkelser! tilføyer han.

Enkelte republikanske senatorer har stilt seg nølende til spørsmålet om de vil godkjenne en ny dommer så kort tid før presidentvalget.

Senatet, der Republikanerne har flertall, må godkjenne en ny høyesterettsdommer dersom Trump nominerer en kandidat.

(©NTB)