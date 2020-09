New York Times: Retningslinjer for koronatesting ble lagt ut mot fagfolkenes råd

utenriks

Retningslinjene, som nå er blitt fjernet, ble lagt ut på fagetaten CDCs nettsider. De sa at testing ikke er nødvendig for personer som kan ha vært utsatt for viruset, så lenge de ikke har symptomer.

Anbefalingene fikk kritikk da de ble utstedt forrige måned, ettersom helseeksperter har gått inn for å trappe opp testingen for å kunne spore og kontrollere spredningen av viruset bedre.

Til tross for kritikk og innvendinger fra faglig hold, ble de omstridte rådene likevel publisert.

– Helse- og omsorgsdepartementet foretok omskrivingene og la dem ut på CDCs offentlige nettside, og så helt bort fra etatens strenge prosesser for vitenskapelig gjennomgang av sine råd, skriver New York Times.

Kom fra Det hvite hus

En føderal tjenesteperson sier til avisen at dokumentet med retningslinjene kom fra Helse- og omsorgsdepartementet og fra koronagruppen i Det hvite hus.

– Disse anbefalingene gjenspeiler ikke hva mange mennesker ved CDC mener burde være gjeldende regler, sier han.

Ifølge avisen hadde ekspertene i CDC alvorlige innvendinger, og mener dokumentet inneholdt elementære feil og anbefalinger som ikke er forenelige med CDCs råd.

Brett Giroir, som er Trump-regjeringens testkoordinator og kontorsjef i Helse- og omsorgsdepartementet, sa i et intervju torsdag at utkastet til retningslinjene opprinnelig kom fra CDC, men at det ble redigert av medlemmer i Det hvite hus' koronagruppe.

I løpet av en måned skal utkastet ha vært gjennom rundt 20 versjoner, med kommentarer fra blant andre CDC-sjef Robert Redfield, Trump-administrasjonens smittevernekspert Anthony Fauci og Trumps koronarådgiver Scott Atlas, framholder Giroir.

Han sier han ikke vet hvorfor retningslinjene ikke ble gjennomgått av CDC.

Bekymring for CDCs autonomi

Bekymringer knyttet til den faglige uavhengigheten til CDC, som er blant USAs viktigste helsemyndigheter, har svirret mens landet nærmer seg 200.000 koronadødsfall og president Trump stadig retter skarp kritikk mot etatens forskere og bestrider deres vurderinger.

En ny versjon av retningslinjene, som etter planen skulle blitt publisert fredag, har heller ikke blitt gjennomgått etter CDCs vanlige rutiner for vitenskapelige dokumenter, og blir revidert av tjenestefolk fra Helse- og omsorgsdepartementet, ifølge ikke navngitte føderal tjenestepersoner.

