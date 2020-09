utenriks

Spania er et av de hardest rammede landene i Europa, og Madrid står for tiden for rundt 40 prosent av de nye smittetilfellene. De siste to ukene har landet hatt 292 nye smittede per 100.000 innbyggere.

Innbyggerne i de delene av Madrid som nå stenges ned, vil bare få lov til å forlate en avgrenset sone for å gå på jobb, få helsehjelp eller ta barna til skolen, opplyser regionregjeringen fredag.

