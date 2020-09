Orkanen Sally har nådd kysten av USA

utenriks

I morgentimene onsdag ble Sally oppgradert til en såkalt kategori 2-orkan.

I 12-tiden norsk tid slo orkanen inn over kysten av Alabama med en vindstyrke på opp mot 47 sekundmeter, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Guvernøren i Alabama, Kay Ivey, erklærte unntakstilstand alt mandag og ba folk langs kysten om å søke tilflukt andre steder.

Både i Alabama og Florida ble det alt tirsdag meldt om røffe bølger og stormflo, og det falt opptil 100 millimeter regn. Rundt 75.000 boliger var tirsdag kveld uten strøm i de to delstatene.

I Pensacola i Florida strømmet vann gjennom gatene og også andre steder ble det meldt om flom. Også Mississippi er i full beredskap.

NHC har varslet nedbørsmengder på opptil 750 millimeter i forbindelse med orkanen og et historisk høyt flomnivå.

Livsfarlig

– Historisk og livsfarlig flom kan ventes langs deler av den nordlige kysten mot Mexicogolfen, heter det i advarselen fra orkansenteret.

Fire andre tropiske stormer er også under oppseiling i Atlanterhavet, et fenomen som bare er registrert en gang tidligere, i september 1971, ifølge NHC.

President Donald Trump sammenlignet tirsdag Sally med orkanen Laura, som rammet Texas og Louisiana for få uker siden.

– Denne er mindre, men mer direkte, men vi har den under kontroll, sa han.

Teddy er på vei

Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) har i år registrert så mange tropiske stormer i Atlanterhavet, at de er i ferd med å gå tomme for navn. Det har bare skjedd en gang tidligere, i 2005, da orkanen Katrina forårsaket store ødeleggelser i New Orleans.

Mandag slo orkanen Paulette inn over Bermuda, og NHC oppgraderte onsdag også den tropiske stormen Teddy i Atlanterhavet til orkan.

Teddy befinner seg nå drøyt 1.300 kilometer øst for De små Antiller og har opp mot 78 sekundmeter vind i kastene. Den ventes å styrke seg ytterligere og blir trolig kategori 4 i løpet av torsdagen, ifølge NHC.

