Microsofts Tiktok-bud avvist

– Bytedance har i dag informert oss om at de ikke kommer til å selge Tiktoks amerikanske virksomhet til Microsoft, het det i en uttalelse fra Microsoft søndag.

– Vi er sikker på at vårt bud ville ha vært bra for Tiktoks brukere, og samtidig ivareta nasjonal sikkerhet, het det videre i uttalelsen.

President Donald Trump har av hensyn til USAs nasjonale sikkerhet krevd at kinesiske Bytedance selger Tiktoks virksomhet i USA. Dersom ikke det skjer innen 15. september, vil appen bli forbudt i USA.

Etter kunngjøringen fra Microsoft meldte flere amerikanske medier, blant dem The Washington Post, The New York Times, Wall Street Journal og NBC, at Oracles bud på Tiktoks amerikanske virksomhet har fått grønt lys i stedet. Dette er ikke bekreftet, og Oracle har avvist å kommentere saken.

Tiktok har ikke svart på APs henvendelser om å kommentere saken, men Bytedance har tidligere avvist at Tiktok utgjør noen fare for USAs nasjonale sikkerhet.

