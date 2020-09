utenriks

I ett av intervjuene i boka, som lanseres neste uke, tar Trump æren for at søkelyset mot kronprinsen forsvant etter at Khashoggi ble drept på det saudiarabiske konsulatet i Istanbul i oktober 2018.

Her forsvarer også Trump kronprins Mohammed bin Salman i forbindelse med det grufulle drapet, som ble utført av saudiarabiske etterretningsfolk.

– Jeg reddet ham. Jeg greide å få Kongressen til å la ham være. Jeg greide å få dem til å slutte, sier Trump i intervjuet.

