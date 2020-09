«Game of Thrones»-stjerne er død

utenriks

En rekke skuespillerkolleger hyllet torsdag kvinnen, som ble berømt allerede på 1960-tallet med sin rolle i TV-serien «The Avengers». De siste årene har hun fått stjernestatus også blant den yngre generasjonen, med sin rolle som Olenna Tyrell i TV-serien «Game of Thrones».

I løpet av en lang karriere vant hun en rekke priser – både Emmy, Tony og Bafta – på begge sider av Atlanteren.

For seks måneder siden fikk hun en kreftdiagnose, og torsdag morgen døde hun hjemme hos seg selv og omgitt av familien, ifølge Simon Beresford, agenten hennes.

– Dame Diana var et svært elsket og beundret medlem av sin yrkesgruppe, en naturkraft som elsket sitt arbeid og sine skuespillerkolleger. Hun vil bli dypt savnet, sier han.

Riggs datter, skuespilleren Rachael Stirling, forteller at moren brukte de siste månedene på å tenke med glede på «sitt usedvanlige liv, som var fullt av glede, latter og en dyp stolthet for faget»

(©NTB)