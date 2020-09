Hundrevis av boliger tatt av flammene i Oregon nordvest i USA

utenriks

Foreløpig er det ikke meldt om omkomne i brannene, men Brown mener brannene kan være de verste i delstatens historie når det kommer til tap av liv og eiendom.

Brannmannskap strever med å holde tritt med flere titall branner, som har drevet folk på flukt, samtidig som andre er omringet av branner og ikke kommer seg noen vei.

Brannene sprer seg som følge av kraftige vindkast, og på enkelte steder har innbyggerne fått ordre om å evakuere «nå», noe som betyr hadde de kun hadde minutter på seg til å komme seg av gårde.

Brannene har rammet store områder i både Oregon og Washington, delstatene som ligger nord for California. Det er sjelden at de to delstatene opplever så kraftige branner ettersom klimaet er kjøligere og fuktigere her enn lenger sør.

I California har brannene svidd av mer enn 890.000 hektar, en ny dyster rekord for delstaten. Omfanget skyldes det som omtales som en megatørke som har pågått i nesten 20 år.

