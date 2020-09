Solberg: Lukasjenko ikke legitimt valgt

utenriks

– Det er ikke noe grunnlag i det valgresultatet som har vært, for å si at han har blitt legitimt valgt. Det bør være et nytt valg, sier hun til NTB.

Solberg møtte tirsdag en av de hviterussiske opposisjonslederne, Svetlana Tikhanovskaja, i Litauens hovedstad Vilnius.

Den norske statsministeren sier det nå er behov for et nytt, fritt og rettferdig valg med internasjonale observatører til stede.

– Det er det eneste som kan avgjøre hvem som er legitim til å kunne styre, sier hun.

Dramatiske historier

Tikhanovskaja tok imot Erna Solberg i Vilnius, hvor hun har levd i eksil siden 11. august. Bakteppet for møtet var dramatisk: En annen opposisjonsleder, Maria Kolesnikova, befinner seg nå i forvaring i hjemlandet etter å ha blitt kjørt til grensen mot Ukraina natt til tirsdag.

– De siste dagenes begivenheter, med andre ledere som enten har måttet reise eller har forsvunnet, viser at det slås hardere ned på opposisjonen. Dette setter et stort press på bevegelsen, sier Solberg.

– Jeg opplever at dette er en genuin grasrotbevegelse, folk som ikke er ekstremt trent i det politiske liv, men vil at landet skal styres på et annen måte.

37 år gamle Svetlana Tikhanovskaja ble presidentkandidat etter at ektemannen Sergej Tikhanovskij ble pågrepet og nektet deltakelse i valget.

EU har bedt om umiddelbar løslatelse av flere hundre demonstranter og opposisjonelle, og NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer det han beskriver som vilkårlige arrestasjoner og bortføringer av opposisjonelle.

«Kanskje sittet litt for lenge»

Aleksandr Lukasjenko har styrt den tidligere sovjetrepublikken mellom Russland og Polen med hard hånd siden 1994. I et intervju tirsdag åpnet han for at han kanskje har sittet for lenge ved makten, men klargjorde samtidig at han ikke har noen planer om å gå av nå.

– Ja, kanskje jeg har sittet litt for lenge, skal han ha sagt i intervjuet.

Tikhanovskaja ba samme dag i en tale til Europarådets parlamentarikerforsamling vestlige land opprettholde presset på Hviterusslands myndigheter.

– Landet mitt, nasjonen min, folket mitt trenger hjelp nå. Vi trenger internasjonalt press mot regimet og mot den personen som desperat klamrer seg til makten, sa hun.

– Vi trenger sanksjoner mot dem som utsteder og gjennomfører kriminelle ordrer, som bryter med internasjonale normer og menneskerettigheter.

Ikke øst-vest-konflikt

Erna Solberg er samtidig opptatt av at konflikten i landet ikke skal bli en ny konflikt mellom Vesten og Russland, som er Hviterusslands nærmeste støttespiller både politisk og økonomisk.

– Vi er opptatt av at dette ikke bør tolkes inn i et øst-vest-spill. Dét er ikke grunnlaget for dette, sier Solberg.

Hun understreker at det er det hviterussiske folket som må avgjøre hvem som skal styre landet.

– Mitt håp er at Russland skjønner at det også er i russisk interesse at det hviterussiske folket får bestemme selv og ikke opplever at det er et angrep på Russland. Det er det ikke, sier Solberg.

Men etter folkeopprør nabolandene Ukraina, Georgia og Kirgisistan er det liten tvil om at Russlands president Vladimir Putin frykter at det samme skal skje i hjemlandet. Det kom også Lukasjenko selv inn på tirsdag.

– Vet dere hva vi kom fram til sammen med det russiske etablissement og lederskap? Hvis Hviterussland faller, står Russland for tur, sa han tirsdag.

